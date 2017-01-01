В Перми дисквалифицирована директор УК «Моторостроитель» В Прикамье внедряется уникальная для России практика дисквалификации «проштрафившихся» руководителей управляющих компаний

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Директором управляющей компании «Моторостроитель», под управлением которой находится более полусотни домов в Перми, последний год являлась Анна Хаджиева. Также госпожа Хаджиева возглавляет УК «Тихий Компрос». Установлено, что с апреля по июнь 2017 года размер платы за общедомовые нужды по электроэнергии в одном из домов, которым управляет «Моторостроитель», превысил допустимые нормативы, утвержденные краевым министерством ЖКХ и Региональной службой по тарифам. При расчете был применён неверный совокупный размер общедомовой площади. Инспекция госжилнадзора провела проверку и выдала предписание для пересчета, но оно не было выполнено в полной мере, сообщают в пресс-службе ведомства.

16 февраля 2018 мировой суд признал Анну Хаджиеву виновной в неисполнении предписания и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Директор с решением мирового суда не согласилась и подала жалобу в Свердловский районный суд Перми.

Накануне, 3 мая, Свердловский районный суд рассмотрел эту апелляцию. Защита Анны Хаджиевой настаивала, что наказание в виде дисквалификации слишком суровое и просила назначить штраф. Изучив материалы дела, суд согласился с мнением ИГЖН и оставил решение о дисквалификации без изменения.