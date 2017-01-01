В Заксобрание внесли законопроект об объединении Краснокамского района с горокругом Проект рассмотрят на следующем заседании краевого парламента

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Земское собрание Краснокамского района внесло в Заксобрание законопроект о преобразовании поселений, входящих в состав района, путём объединения с Краснокамским городским округом. Документ зарегистрирован 28 апреля.

Авторы инициативы попросили рассмотреть законопроект на пленарном заседании Заксобрания 24 мая сразу в двух чтениях.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав района, путём объединения с городским округом является завершающим этапом в создании ГО в границах района. Полномочия органов местного самоуправления Краснокамского района, Майского и Стряпунинского сельских поселений и Оверятского городского поселения прекратятся со дня формирования со дня формирования органов местного самоуправления ГО Краснокамска.

Напомним, сейчас объединительные процессы в Пермском крае также идут в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Соликамске и Оханске.