Ушёл из жизни основатель лицея №1 Леонид Лурье

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Сегодня, 3 мая, скончался основатель и бессменный директор МБОУ «Лицей №1» города Перми, доктор педагогических наук, профессор ПНИПУ и ПГПУ, академик Международной академии наук педагогического образования Леонид Лурье, сообщается на сайте первого лицея. 22 июня Леониду Израилевичу должно было исполниться 69 лет.

Первый в новейшей истории Перми лицей начал свою работу в день сорокалетия Леонида Лурье, 22 июня 1989 года. Пермское учебное заведение одним из первых в стране стало успешно практиковать углублённую подготовку учащихся в системе непрерывного образования (школа — вуз).