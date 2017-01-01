Усольский район могут присоединить к Березникам В Пермском крае стартовал ещё один объединительный процесс

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Село Романово, Усольский район

Сегодня, 3 мая, в Доме культуры села Романово Усольского района Пермского края прошли публичные слушания по вопросу преобразования Романовского сельского поселения путем объединения с Березниковским городским округом. Большинство жителей поселения высказались за такое преобразование.

По информации «Нового компаньона», это решение дало старт новому объединительному процессу, результатом которого должно стать присоединение поселений Усольского района к Березниковскому городскому округу.

Напомним, сейчас в Пермском крае объединительные процессы идут в Горнозаводском, Гремячинском, Чайковском, Соликамском и Краснокамском районах.