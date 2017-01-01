Виктор Кошелев и Марина Заббарова ушли в отставку Указ о кадровых изменения в силовом блоке Пермского края подписал президент России

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Президент Владимир Путин подписал указа, согласно которому в отставку со своих постов отправлены начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев и начальник СУ СКР по Прикамью, генерал-лейтенант юстиции Марина Заббарова.

Марина Заббарова с 2007 года работала руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю, с мая 2011 года она занимала пост руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

Виктор Кошелев возглавлял ГУ МВД по Пермскому краю с мая 2014 года. В апреле генерал-лейтенант полиции написал рапорт об увольнении, заявив, что хочет оставить службу и уйти на пенсию.

Отставки руководителей обоих региональных управлений силовых ведомств анонисировались средствами массовой информации.