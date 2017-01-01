Иностранных студентов планируют селить в Камской долине Проект Международного кампуса в Перми предполагает строительство жилых корпусов для шести тысяч учащихся

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Камская долина

Фото: Илья Липин

Для размещения иностранных студентов рассматривается участок площадью 20 гектаров в районе улицы Маршала Жукова в Камской долине. По словам министра экономического развития Прикамья Максима Колесникова, концепция предполагает строительство жилых корпусов примерно на 6 тысяч человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, открытые площадки для спортивных игр и благоустроенный парк. Ожидается, что конкретные шаги будут закреплены в рамках инвестиционного меморандума, который планируется подписать уже в этом году.

Напомним, возможность строительства международного кампуса обсуждалась на встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова с ректором Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера Ириной Корюкиной и профессором, директором ООО «Центр международного образования» Сайедом Камруззаманом по итогам бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, напоминает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1,6 тысяч иностранных студентов из 52 стран мира. При этом еще столько же приезжает в Прикамье по обмену и обучается несколько месяцев. За последние 4 года число иностранных студентов в краевых вузах увеличилось в 4 раза.

6 апреля 2018 года на заседании Совета ректоров вузов Пермского края перед учебными заведениями была поставлена задача по увеличению числа иностранных студентов в полтора раза и созданию необходимой инфраструктуры для их проживания.