Суд о снятии конкурсного управляющего ЗиД вновь отложили Очередное заседание состоится 4 июня

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Фото: Сергей Копышко

Заседание арбитражного суда по иску налоговой службы об отстранении конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александра Иванова вновь отложено. Следующее заседание состоится 4 июня.

3 мая в суде присутствовали председатель профсоюза ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Рим Галимзянов, заявивший ходатайство «о неотстраненнии» Александра Иванова с должности конкурсного управляющего. За неделю до заседания суда на заводе состоялись встречи цеховых комитетов профсоюзов, которыми было принято решение высказать суду их позицию. Представитель профсоюза предоставил суду биографические данные Александра Иванова, согласно которым он участвовал в военных действиях в ходе афганской войны, работал в главном разведывательном управлении ФСБ России, награждён боевым Орденом Красной Звезды. В характеристике, предоставленной на Иванова, сообщается также, что из 8-ми управляемых им банкротных предприятий, четыре вышли из состояния банкротства, сохранив производство и штат сотрудников. Александра Иванова в суде поддерживали также юристы корпорации «Алмаз-Антей», являющейся основным заказчиком продукции ЗиД.

По данным, предоставленным ЗиД «Новому компаньону», заводом сформирован пакет заказов на 2018 год: 89,7% заказов завод выполнит по заказу АО «ВКО «Алмаз-Антей», 4,1% — для АО «Ростех», 6,3% — для АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».



