Профком «АВИСМЫ»: «Санкции нас не коснулись» На предприятии согласованы годовые производственные планы, сокращений не предвидится

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Как сообщили «Новому компаньону» в профкоме «Ависмы», на предприятии согласованы годовые производственные планы, никаких сокращений не предвидится. «У нас всё хорошо. Санкции нас не коснулись», — заявляет председатель профсоюза работников «АВИСМА» (Березники) Татьяна Майорова, ссылаясь, в частности, на сообщение министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, 18 апреля заявившего о том, что Россия не запретит поставки титана для Boeing в США в ответ на антироссийские санкции.

Напомним, законопроект, устанавливающий ограничение на сотрудничество России и США в экспорте титана, активно обсуждался в Совете Федераций ещё в октябре 2017 года.

Авиастроение СШАзависит от российского титана минимум на 40%, и ограничения в поставках титана сделали бы самолёты американского производства менее конкурентоспособными. В то же время, это поставило бы под удар госкорпорацию «ВСМПО-АВИСМА», основным потребителем продукции которой являются компании Boeing и Airbus.

По данным отчётности «ВСМПО-АВИСМА» на 30 сентября 2017 года, американский авиастроительный концерн Boeing поставил 554 машины, а Airbus передал заказчикам 454 самолёта. «Согласно прогнозу Boeing, по всему миру к 2036 году понадобится 41 тыс. 30 новых самолётов», — сообщается в отчётности «Ависмы» за минувший год.

Апрельская «вторая волна» санкций в отношении России стала поводом вновь поднять вопрос об ограничениях поставок российского титана на экспорт. Однако 18 апреля Денис Мантуров заявил о том, что Россия не запретит поставки титана для Boeing в США в ответ на антироссийские санкции.

Между тем сам факт обсуждения ограничения поставок уже сыграл свою роль на взаимоотношениях заинтересованных сторон, побудив партнёров «Ависмы» к поиску «альтернативных путей» приобретения титана.

Так, как сообщило в конце апреля агенство «Рейтер», в компании Airbus (Франция) создана рабочая группа, которая изучает «потенциальные риски в отношении поставок» титана из России и может начать оценку поставщиков из других стран на предмет соответствия техническим требованиям. Контракт между «ВСМПО-АВИСМА» и Airbus подписан в 2009 году до 2020 года, и на этот период изменений в поставках не предвидится.

Отдельные российские и пермские эксперты активно поддерживают идею ограничений поставок титана в США.

Александр Трусов, доктор технических наук, директор Пермского ЦНТИ:

— Тут главное — экономические интересы страны. По поводу титана, я думаю, решение (было бы, — ред.) правильное. Поскольку это подорвёт благополучие Боинга, который является неслабой единицей в развитии Америки. Думаю, это подтолкнёт бизнес надавить на собственное государство. Титан приобрести в другом месте можно, но не в таком количестве и не по такой цене. Самолёт их будет менее конкурентоспособен.

В пресс-службе «Ависмы» не стали комментировать текущее положение дел на предприятии, отметив, что «за последние две недели ничего не изменилось». В то же время подтвердили, что численность сотрудников корпорации без учёта дочерних предприятий составляет порядка 19 тыс. человек.