Проект музея Пермского порохового завода подготовит компания из Петербурга Заявки пермских участников торгов были отклонены из-за несоответствия требованиям закупки

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В Прикамье подвели итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации для реконструкции здания ПКО под музей «Пермского порохового завода». За контракт боролись пять компаний, три из Перми (ООО «Инжениринг, строительство и проектирование», ООО «ГрадПроект», ООО «Строительная компания «Прикамье») и две из Санкт-Петербурга (ООО «Интехнева», ООО «Научно-производственная компания «Технологии. Инвестиции. Менеджмент»). Участники торгов предложили цены от 4,8 млн до 7 млн руб.

В результате заявки пермских «Инжениринг, строительство и проектирование» и строительной компании «Прикамье» отклонили как несоответствующие требованиям закупки. Победителем стала «Интехнева», которая предложила выполнить работы за 7 млн руб.

Напомним, максимальная цена контракта составляла 7,16 млн руб. По техзаданию проектировщик должен создать концепцию заводского музея, подготовить проект планировки помещений, определиться с дизайном и цветовой гаммой интерьера, а также разработать проект усиления конструкции здания при выявлении существенных строительных дефектов. Предполагается, что заводской музей будет мультимедийным, там появятся интерактивные стенды, видеоэкспозиции и большие экраны-тачскрины. Работы требуется выполнить до 1 августа 2018 года.