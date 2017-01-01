Пермский аэропорт предложит ветеранам ВОВ бесплатно воспользоваться парковкой и бизнес-залом

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С 4 по 12 мая, к празднованию Дня Победы, международный аэропорт «Пермь» организовывает специальное предложения для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Так, им совместно с сопровождающим человеком предложат бесплатно воспользоваться услугами парковки и бизнес-зала при посадке на внутрироссийские рейсы.

Отмечается, что акция является многолетней традицией аэропорта «Пермь». Для того, чтобы стать её участником, достаточно предъявить паспорт, авиабилет и удостоверение ветерана и/или инвалида ВОВ. Получить необходимые разъяснения по вопросам специального обслуживания для ветеранов и сопровождающих лиц можно в любое время в справочной службе аэропорта.