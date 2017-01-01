Пермское УФАС возбудило дело против краевого Фонда капремонта Основанием для этого стало заявление Контрольно-счётной палаты Прикамья

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В поступившем к антимонопольщикам документе говорится, что в 2015 и 2016 годах «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» не размещал информацию о проведении торгов на закупку товаров и услуг на официальном сайте госзакупок. Извещения о проведении конкурса некоммерческая организация размещала лишь на своём собственном сайте, что, по мнению начальника отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасии Беловой, могло привести к сокращению участников аукциона и, соответственно, к увеличению стоимости работ.

«Чем больше предпринимателей участвуют в торгах – тем больше вероятность снизить цену контракта из-за высокой конкуренции», - напомнила госпожа Белова, добавив, что в отношении Фонда капитального ремонта возбуждено антимонопольное производство.

Руководитель, управляющий на тот момент Фондом, может быть подвергнут административному наказанию в виде штрафа 15-50 тысяч по статье «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления» Кодекса РФ об административных нарушениях, сообщают в пресс-службе УФАС. За 2015 и 2016 годы на должности руководителя краевого Фонда капремонта по очереди сменили друг друга: Алексей Иванов, Юлия Худякова и Сергей Трандин.