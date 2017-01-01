В Прикамье растёт спрос на удалённых сотрудников Работодатели всё чаще сотрудничают с работниками через интернет

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Спрос на удалённых сотрудников растёт во многом благодаря развитию технологий. Главный плюс данной тенденции — расширение доступа к рынку труда людей с ограниченными возможностями. Удалённую работу не стоит путать с фрилансом. Если первый вид занятости предполагает тот же режим работы, что и в офисе (для быстрого решения вопросов с коллегами, заказчиками, руководством), то второй даёт больше свободы в принятии решения относительно времени и объёма работы.

Современная техника, программное обеспечение и высокоскоростной доступ в интернет способны обеспечить удалённым сотрудникам эффективную работу в команде: можно участвовать в переговорах, проводить деловые встречи. И всё же от сотрудника, работающего удалённо, в силу отсутствия внешнего контроля требуется определённая самоорганизованность.

Также стоит отметить, что заработная плата для «удалённых» вакансий нередко бывает ниже, чем для традиционных вакансий, требующих обязательного присутствия на территории работодателя. Например, средняя предлагаемая заработная плата в Москве составляет 44,6 тыс. руб. (по данным Jobsora.com), а для удалённых вакансий средняя предлагаемая оплата труда составляет 36,2 тыс. руб.: http://ru.jobsora.com/moskva/em/remote . В Москве на Jobsora.com размещены предложения об удалённой работе для редакторов, специалистов по продвижению сайтов, менеджеров по рекламе, программистов, дизайнеров, фоторедакторов; удалённых сотрудников готовы набирать интернет-магазины.

Иногда компании вынуждены перевести свой персонал на удалённую работу. Чаще всего это временная мера, связанная с финансовыми трудностями. В таком случае удаётся сэкономить на аренде офиса, коммунальных платежах и временно снизить некоторые другие издержки. В подобном случае могут возникнуть сложности с контролем рабочего процесса и скоростью принятия решений, но здесь всё решает мотивация персонала и его ориентированность на результат.

Если удалённо работает лишь часть персонала, то работодателю крайне важно дать понять «неофисным» сотрудникам, что они тоже являются частью команды. Этому неплохо способствуют совместные «летучки» (раз в неделю), общие корпоративные мероприятия. Существенно повысить эффективность удалённого сотрудника способна оплата за результат. В этом случае удаётся несколько ослабить внешний контроль и позволить работнику гибкий график.

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