В Перми начали работать восемь городских фонтанов Ещё три фонтана на территории города будут запущены ко Дню Победы

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C 1 мая начали работу 8 из 11 городских фонтанов. В настоящее время работают: фонтан на территории ПГНИУ, Театральный фонтан, а также фонтаны в скверах у Дворца культуры им. Солдатова, ДК им. Дзержинского, в сквере Уральских добровольцев, на «Тихом Компросе» и др. До 9 мая планируется подключить фонтаны на ул. Ласьвинской, на бульваре Советской Армии и в сквере у Пермского театра оперы и балета.

В будни фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 01:00. Подсветка на фонтанах в будни будет работать с 20:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни – на час дольше.

Профилактические работы будут проводиться после каждых выходных и праздничных дней. Работа фонтанов в эти дни планируют осуществлять с 18:00 до 00:00.

Светомузыкальные представления Театрального фонтана в течение лета будут проходить ежедневно: в будни один раз – в 22:45, по выходным три раза – в 20:45, 21:45 и 22:45, сообщают в пресс-службе горадминистрации.