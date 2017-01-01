В Прикамье ожидаются дожди и снегопады

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Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, нынешняя неделя будет достаточно холодной, так как потепление, которое произошло в Москве, до нас не доберётся.

«Самым холодным днём в первой декаде мая окажется завтрашний день. По восточным районам края, в частности в Горнозаводске, есть вероятность сильного снегопада при температуре около 0°. На остальной территории будет 0°…+5°. Днём температура вырастет незначительно до +3°...+8°. Осадки продолжатся, и есть вероятность, что во второй половине дня мы попадём под ещё одну зону осадков. Их также может выпасть значительное количество. Нельзя полностью исключать того, что в Перми может пойти мокрый снег либо утром, либо ближе к вечеру. Хотя более вероятно, что осадки все-таки выпадут в виде дождя», — отметил Андрей Шихов.

По его словам, в субботу, 5 мая, осадки прекратятся, а температура понизится. В ночные часы будут повсеместные заморозки до -1°...-6°. Днём за счёт солнечного прогрева в Перми потеплеет до +10°, по краю будет где-то +7°...+12°. Но солнечная погода простоит недолго, и уже в воскресенье в край придёт очередной циклон. В воскресенье ожидаются небольшие осадки. Температура может повыситься до + 15° по южным районам края.