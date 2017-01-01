В Соликамске образовался новый провал грунта Случившееся не повлияло на работу рудоуправлений ПАО «Уралкалий»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Первая воронка, образовавшаяся в Соликамске

2 мая было зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной осенью 2014 года, сообщает пресс-служба ПАО «Уралкалий». Размеры новой воронки составляют 25×32 метров.

О том, что новая воронка может образоваться в этом месте, предупреждали представители научно-исследовательских организаций, которые совместно с сотрудниками «Уралкалия» ведут комплексный мониторинг ситуации в этом районе.

«Данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления Соликамск-2, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме», - подчёркивают в компании. После оценки характера образования воронки «Уралкалий» будет пытаться минимизировать последствия случившегося и обещает информировать о развитии ситуации.

Напомним, 18 октября 2014 года восточнее промплощадки Соликамск-2 за пределами городской застройки, на территории дачного поселка «Ключики» была выявлена воронка диаметром 30×40 метров. С момента аварии ведется комплексный мониторинг ситуации.

Компания находится в постоянном контакте с администрацией города и принимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий аварии для жителей города Соликамск и Соликамского района. К работе по минимизации последствий аварии были привлечены академические и специализированные научные и проектные организации: Горный Институт УрО РАН, ОАО «Галургия» и ЗАО «ВНИИГ», осуществляющие научно-методическое сопровождение работ, анализ результатов мониторинга развития аварии, разработку прогнозов и рекомендаций.

В настоящее время размеры основной воронки составляют 152×183 метра. Компания продолжает проведение работ по минимизации последствий аварии посредством подачи инъекции тампонажного материала через скважины по контуру воронки и подачи в нее глинистого материала.