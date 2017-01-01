К Дню Победы ПермГАСПИ представит жителям края архивные документы

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Фото: Константин Долгановский

8 мая в 15.00 часов в малом зале КДЦ (Куйбышева 14, 4 этаж) Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ) проводит мероприятие под названием «Архивные проекты к Дню Победы».

На мероприятии будут представлены проекты, посвящённые 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), история которого будет впервые раскрыта через историю пермских воинских частей в составе корпуса.

Кроме того, состоится презентация передвижной выставки, на которой будут представлены фотографии и документы, посвящённые Молотовской танковой бригаде и другим воинским частям корпуса, сформированным в Молотовской области. Будет представлен журнал «Народная летопись — Бессмертный полк», в который вошли, в том числе, материалы о Молотовской танковой бригаде. Участникам мероприятия будет презентован сборник документов по истории бригады, который сейчас готовит ПермГАСПИ.

В рамках мероприятия представят историко-просветительский проект, реализованный Межрегиональным историко-патриотическим общественным движением «Бессмертный полк» в Перми при содействии ПермГАСПИ. В рамках проекта в пермских трамваях размещаются фотографии и документы об истории создания и боевом пути УДТК.

Участники мероприятия впервые смогут посмотреть сборник документов «Пермский край в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», подготавливаемый на основе документов ПермГАСПИ, других архивов и музеев Пермского края.

Также на мероприятии будет представлен очередной отчёт о реализации проекта «Энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне. 1941—1945гг.», сообщают в пресс-службе ПермГАСПИ.