На поддержку сельского хозяйства в Прикамье направят 3,18 млрд рублей

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Фото: Константин Долгановский

В Перми прошёл тематический круглый стол с участием сельхозтоваропроизводителей, переработчиков молока, представителей отраслевых союзов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Пермского аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова и членов регионального штаба ОНФ.

На совещании выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков, который рассказал о мерах господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Прикамья.

«В прошлом году сельхозтоваропроизводителям направлено государственной поддержки ‒ 3,2 млрд руб. Это с учётом дополнительно выделенных из бюджета Пермского края 120,5 млн. руб. по долгам реализованных в 2015-2016 годах инвестпроектов. В 2018 году плановый объём госпрограммы ‒ 3,18 млрд руб., — сообщил министр. - В конце прошлого года приняты порядки, регламентирующие выплату субсидий, благодаря чему в этом году приём документов по несвязанной поддержке начался уже с 22 января. Введение, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова, твёрдых ставок в области растениеводства по несвязанной поддержке на один гектар посевных площадей и за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, позволило увеличить финансирование по этим направлениям на 141,8 млн. руб. На сегодня аграрии края уже получили 950 млн. руб. субсидий».

Александр Козюков пояснил также, что в Пермском крае принципиально изменился подход в части господдержки инвестпроектов. Так, на 2018 год запланировано к реализации 52 проекта: стройка и реализация в отраслях растениеводства и животноводства. В текущем году на федеральный конкурсный отбор планируется направить 9 крупных инвестпроектов на общую сумму субсидий из федерального бюджета 419,4 млн. руб.

В 2017 году на федеральном уровне отобрано 14 инвестиционных проектов Пермского края, общая сумма субсидий — 252,5 млн руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета — 186,6 млн руб., краевого бюджета — 65,9 млн руб.

Напомним, в прошлом году был реализован ряд больших инвестиционных проектов. Так, ООО «Россохи» (Чусовской район) ввело в эксплуатацию новую молочно-товарную ферму на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). ООО «Русь» (Пермский район) в октябре 2017 года в деревне Черепахи Кунгурского района завершило строительство нового молочного комплекса на две тысячи голов КРС. Это первый этап реализации проекта по созданию молочного комплекса на 3,5 тыс. голов. Вторая очередь строительства — на 1,5 тыс. голов.

В Ильинском районе КФХ Боровских А.А. за 4,5 месяца построил в Ильинском районе молочно-товарную ферму на 200 голов крупного рогатого скота..

Кроме того, стабильный рост показывает производство молока: в 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено 487,5 тыс. тонн молока (100,5% к аналогичному периоду 2016 года). Традиционно показывает рост отрасль птицеводства: производство яйца в минувшем году составило 1226,6 млн штук (106,3% к аналогичному периоду 2016 года). Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств значительно превысило результаты предыдущих лет и составило в 2017 году 353,7 тыс. тонн (143,4% к аналогичному периоду 2016 года).

«По данным Росстата, в марте 2018 года средняя закупочная цена на молоко-сырьё в регионе составила 23 руб. 27 коп. В феврале-марте прогнозировалось большее снижение цен, худшие ожидания не оправдались. Однако, согласно данным мониторинга рынка, цена на сырое молоко будет снижаться. Важнейшая задача минсельхозпрода края — мониторить закупочные цены на молокосырьё и максимально помогать местным производителям молока сохранять экономику предприятия», — добавил Александр Козюков.

Общественники, со своей стороны, пообещали оказывать содействие, чтобы развитие агропромышленного комплекса в Пермском крае происходило на должном уровне.

Напомним, бюджет 2018 года предполагает увеличение расходов на сельхозотрасль на 5,5%. На поддержку отрасли в этом году будет направлено 3,18 млрд руб.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





