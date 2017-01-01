В Перми объединят детские сады №90 и №296 Реорганизацию дошкольных учреждений Свердловского района проведут в течение полугода

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В конце апреля администрация Перми выпустила постановление о присоединении детского сада № 90 («Оляпка») к детскому саду № 296 («Звёздочка»). Оба учреждения находятся в Свердловском районе.

В документе говорится, что реорганизацию требуется провести в течение полугода. Воспитанников детсада №90 переведут в детский сад № 296 в течение трёх месяцев.

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте образования администрации Перми, при реорганизации происходит лишь объединение юридических лиц.

«Объединение дошкольных образовательных учреждений проводится с целью рационального и эффективного расходования средств бюджета города, повышения профессиональной компетенции педагогов и повышения качества предоставления образовательных услуг. Здание детского сада №90 станет структурным подразделением дошкольного образовательного учреждения №296. Образовательная деятельность будет проводиться по прежним адресам. После реорганизации контингент обучающихся будет сохранён в полном объёме», — сообщили в мэрии.

Также в администрации заверили, что реорганизация не повлечет за собой каких-либо негативных факторов и последствий. Так как дети из здания детского сада №90 никуда переводиться не будут, очередь в других детсадах не увеличится.