Правительство РФ выделит 206,3 млн рублей на выравнивание бюджета Прикамья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Правительство РФ из резервного фонда выделит министерству финансов Пермского края ассигнования в размере 206,3 млн руб. Средства частично компенсируют дополнительные расходы края на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, а также будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда.

Средства будут предоставлены ещё 53 субъектам России по государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Всего на эти цели из бюджета правительства РФ будет выделено 16,3 млрд руб.