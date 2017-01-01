Летом в Осинском районе начнутся раскопки древнего городища

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Фото: Константин Долгановский

Летом этого года археологи Камской археологической экспедиции начнут раскопки археологического памятника — городища «Красный Яр». Работы позволят узнать быт людей, населявших территорию Пермского края в начале первого тысячелетия нашей эры, сообщает пресс-служба пермского университета.

Раскопки будут проходить на территории деревни Городище Осинского района Пермского края. Всего будет исследовано около 2,5 тыс. кв. м. площади древнего поселения.

«Городище — это древнее укреплённое поселение, древняя крепость. Это городище датируется первыми веками нашей эры. Точную датировку пока дать невозможно, потому что, несмотря на то, что обнаружено оно было в пятидесятых годах XX века, большими площадями его не исследовали», — говорит руководитель Камской археологической экспедиции Григорий Головчанский.

Сами раскопки начнутся в начале лета, закончатся в августе перед началом учебного года. Все работы планируется завершить до ноября 2018 года. В них примут участие больше 10 научных сотрудников ПГНИУ, а также студенты направления историко-политологического факультета ПГНИУ.

Все найденные предметы быта отправятся в государственную часть музейного фонда РФ. Научный отчёт о раскопках будет храниться в архиве института археологии РАН.