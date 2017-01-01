В Кунгурском районе нормализуется паводковая ситуация Оба затопленных накануне моста в Моховском сельском поселении вернулись в строй

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, накануне, 2 мая, произошло подтопление низководного моста в населённом пункте Моховое Кунгурского района Пермского края и моста, расположенного в 150 метрах рядом, принадлежащего ООО «Кнауф гипс Кунгур».

На место выехала оперативная группа местного гарнизона МЧС и представители администрации Моховского сельского поселения, которые установили предупреждающие знаки. «На время подтопления моста имелся объездной путь через село Жилино и посёлок Масленники длинной 24 километра. Таким образом, отрезанных населённых пунктов не было. Кроме того, функционировал пешеходный мост», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Уже накануне в 6 часов вечера вода ушла с моста, принадлежащего коммерческой организации, и движение техники было восстановлено в полном объёме. К 7 утру сегодняшнего дня вода сошла и со второго моста.

Напомним, сезонные подтопления на территории Пермского края вызваны положительными дневными температурами, снеготаянием и выпадением осадков. «Районы возможных подтоплений определены, администрации в курсе», — сообщают спасатели.

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