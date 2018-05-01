На эспланаде 9 мая разместят музей и кинотеатр Мероприятия в честь Дня Победы в Перми продлятся весь день

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Большой праздничный концерт на городской эспланаде начнётся в 12:00 и продлится до позднего вечера. В этом году программу с участием оркестра и артистов театра представит «Театр-Театр», а «Балет Евгения Панфилова» покажет балет «Бабы год 1945». Большую программу также представит Пермский губернский оркестр. Концерт завершит выступление Ларисы Долиной, которое начнётся в 20:00.

У монумента «Героям фронта и тыла» будет организована работа интерактивных площадок. Они будут поделены на два больших блока: «Фронт» (со стороны Петропавловской) и «Тыл» (со стороны Ленина). В зоне «Фронт» будет работать Фронтовой кинотеатр, где можно будет посмотреть кинохронику Великой Отечественной войны и фильмы тех лет.

Также на эспланаде разместят большой музей под открытым небом. Музей тыла покажет жизнь рабочих завода — станки, инструменты и быт тех, кто работал в тылу. Экспозиция Музея фронтового быта отразит повседневность советского солдата. Также там пройдёт выставка работ советского фотографа Евгения Халдея, посвященная Великой Отечественной войне. Также на эспланаде воссоздадут часть военного эшелона, на котором бойцы отправлялись на фронт.

На детских площадках маленьких пермяков научат прыгать в «резиночки» и играть в шашки. Интерактивные развлечения будут работать с 11:00 до 19:00.

Праздничные мероприятия завершатся фейерверком, который запустят с бывшей военной части Красные казармы в 23:00.

Полную программу мероприятий на городской эспланаде 9 мая можно посмотреть здесь.

Источник — пресс-служба администрации Перми