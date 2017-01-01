Полторы тысячи лукойловцев Пермского края пройдут в первомайской демонстрации

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Нефтяники из 11 организаций Группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае и основных подрядных предприятий примут участие в первомайском шествии. В Год добровольца главным лозунгом лукойловцев станет: «Наше призвание — добрые дела».

Колонна нефтяников Прикамья, состоящая из работников 11 предприятий группы «ЛУКОЙЛ» по традиции станет самой многочисленной. Движение участников украсят полторы тысячи воздушных шаров, флажков, транспарантов и растяжек.

Красно-белую корпоративную форму «ЛУКОЙЛа» дополнит символика предприятий. В поддержку Года волонтёрства в России ключевым лозунгом шествия нефтяников станет «Время добрых дел». Возглавлять колонну в этом году доверили молодым специалистам, как символ того, что именно им в будущем развивать экономику нефтегазовой сферы и всего Пермского края.

«Первомай — яркое подтверждение того, что ЛУКОЙЛ — единая семья. Сегодня в нашей колонне полторы тысячи человек и треть из них — дети, которые видят нашу общую гордость за компанию, за свой город и весь Пермский край», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

«Это один из самых любимых праздников, который объединяет все коллективы предприятий. Вместе мы работаем и также дружно и весело отмечаем трудовые юбилеи, наши общие победы! Мы гордимся своей большой командой и посвящаем свои успехи развитию родного края», — сказал председатель объединенной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»