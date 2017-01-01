В Прикамье будет прохладный и сухой май

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Согласно долгосрочным прогнозам, в Перми средняя температура воздуха составит около +9°.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, начиная с первой декады над Уралом будут наблюдаться постоянные арктические вторжения. В течение всего месяца вероятны ночные заморозки, причём в первой половине мая — достаточно сильные. При этом поступающий арктический воздух будет достаточно сухим, что вызовет дефицит осадков. По территории Пермского края их количество составит лишь 60-80% от нормы.

Наиболее холодной ожидается первая декада: в Перми средняя температура составит всего +4…+5°. В течение первой декады возможны не только заморозки, но и выпадение снега по северным и восточным районам края. Повышение температуры ожидается лишь во второй половине месяца, и, возможно, третья декада мая окажется тёплой.



Что касается таяния снега, то при таком характере погоды оно будет происходить в течение всего месяца. Резкие подъёмы уровней воды в реках северной и горной части края возможны только в случае резкого потепления.