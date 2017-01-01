В центре Перми 3 и 7 мая ограничат движение транспорта Улицы перекроют для репетиций Парада Победы

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Фото: Константин Долгановский

3 и 7 мая с 19:00 до 23:00 для проезда будут закрыты:

Екатерининская от Газеты Звезда до Куйбышева;

Луначарского от Куйбышева до Газеты Звезда;

Комсомольский проспект от Пушкина до Ленина;

Октябрьская площадь;

чётная сторона Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырской.

Также по Комсомольскому проспекту от улицы Пушкина до Екатерининской и на Октябрьской площади будет запрещена стоянка транспорта.

Автобусы и троллейбусы поедут в объезд или сократят свой маршрут. Автобусы №7 и 41 в направлении центра города будут доезжать лишь до остановочного пункта «Улица Попова». Автобус №3 объедет перекрытый участок Компроса по Сибирской и Пушкина. Автобус №10 в направлении Нагорного поедет по Пушкина, Попова и Ленина, а в направлении Владимирского — по Борчанинова, Пушкина и Комсомольскому проспекту. Автобус №14 в сторону Юбилейного будет следовать по Борчанинова, Пушкина и Николая Островского, а в обратном — по Пушкина, Попова и Ленина. Автобус №33 поедет в объезд по Попова, Пушкина и Сибирской. Автобус №60 будет следовать по улицам Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту. Автобус №68 в направлении Садового поедет по Борчанинова, Пушкина и Николая Островского, а обратно — по улицам Сибирской, Пушкина, Попова и Ленина.

​Троллейбусы №1 и 5 с 19:00 до 23:00 будут ездить лишь от «Улицы Гусарова» до «Комсомольской площади» и обратно.

Источник — пресс-служба администрации Перми