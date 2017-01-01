Пермский край отмечает Первомай В первомайских демонстрациях в краевой столице приняло участие более 48 тысяч человек

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Сегодня, 1 мая, демонстрация в честь Дня Весны и Труда в Перми традиционно прошла по центральным улицам и завершилась на Октябрьской площади. Кроме того, торжественные шествия прошли в Кировском и Орджоникидзевском районах. В общей сложности в демонстрациях приняло участие более 48 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

В колоннах прошли коллективы высших учебных заведений, волонтёры, профсоюзы, промышленные предприятия, политические партии, коммерческие, общественные и благотворительные организации, колонны от районов города Перми.

Глава Прикамья Максим Решетников принял участие в демонстрации в составе колонны студенческих стройотрядов и профсоюзов. Губернатор края отметил, что праздник 1 мая перестал быть политическим: «Нам просто хочется собраться всем вместе, посмотреть, как нас много, выразить единение. Лозунги, которые звучат на первомайской демонстрации, стали общечеловеческими. Люди выступают за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. Это то, в чём заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, и власть — просто каждый».

В сквере у Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского выступили представители пермских коллективов: ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль песни и танца «Ромэн» и ансамбль «Ба-Ба-Ту». Праздничная программа для жителей Перми и Пермского края прошла и в других местах массового отдыха: в парке «Счастье есть» (Кировский район), парке им. Чехова (Орджоникидзевский район), саду им. Миндовского (Индустриальный район), саду им. Свердлова (Мотовилихинский район), в центральном парке развлечений им. М. Горького (Свердловский район).

Также 1 мая в Перми прошла 89-ая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». В забегах приняли участие более 100 команд и более 1,4 тыс. участников. Кроме того, в краевой столице работали интерактивные площадки и была организована развлекательная программа.