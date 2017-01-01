«Парма» проиграла «Автодору» в овертайме
Матч закончился с разницей в два очка
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Сегодня, 29 апреля, в рамках розыгрыша Единой Лиги ВТБ «Парма» встретилась дома с «Автодором» из Саратова.
Большую часть матча гости вели в счёте с минимальным отрывом. Самой успешной для пермской команды оказалась третья четверть — 22:15. К концу четвёртой четверти счёт составил 86:86. Но в овертайме победу одержали баскетболисты «Автодора», и матч закончился со счётом 94:96 в пользу команды из Саратова.
Следующий матч «Парма» проведёт 4 мая дома против казанского «УНИКСа».
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