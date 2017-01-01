Поле «Амкара» перед матчем со «Спартаком» освятил православный батюшка Ранее, чтобы привлечь удачу, «красно-чёрные» использовали языческий обряд заклания барана

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Фото из instagram fc_amkar

Сегодня, 29 апреля, в 16.00 на стадионе «Звезда» пройдёт матч 28-го тура Чемпионата РФПЛ, в котором пермский «Амкар» примет московский «Спартак». Результат этой встречи в конце сезона принципиально важен для обеих команд.

Перед игрой поле стадиона «Звезда» освятил православный священник. Фотоснимок священнодействия футбольный клуб выложил в официальных аккаунтах в соцсетях.

В пресс-службе «Амкара» отказались комментировать проведённый на поле ритуал, подтвердив лишь, что священник был пермский, а не «спартаковский». «В прошлый раз, когда барана забили, мы же выиграли», — сообщил пресс-атташе пермского клуба Александр Королёв.

Напомним, 27 августа «Амкар» прервал серию поражений, обыграв на своём поле тульский «Арсенал». Тогда Гаджи Гаджиев признался, что перед матчем «красно-чёрные» поводили по полю барана, которого после зарезали. По словам пресс-атташе «Амкара», это был не исламский, а языческий обряд.