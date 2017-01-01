Житель Култаево обокрал детсад на 140 тыс. рублей

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Преступление было совершено в начале апреля. В дежурную часть отдела полиции Дзержинского района Перми обратились сотрудники одного из детских садов. Они рассказали, что неизвестный проник в дошкольное учреждение и тайно похитил оргтехнику и личное имущество. Общий ущерб составил порядка 140 тыс. рублей.

Полиция установила, что преступление было совершено ночью. Злоумышленник незаконно проник в помещение, отжав входную дверь.

Сотрудники пермской полиции задержали подозреваемого, им оказался 44-летний житель села Култаево, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли и возвратили законным владельцам. В настоящее время мужчина заключён под стражу.

По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.