Пермьстат: Интернет в Прикамье использует более 73% жителей

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По данным официальной статистики наиболее активными пользователями интернета являются жители Прикамья в возрасте от 25 до 29 лет — их доля в общем объёме пользователей составляет 14,8%. Люди в возрасте от 30 до 34 лет составляет 13,8% от общего числа. Люди старшего возраста пользуются интернетом реже: от 50 до 54 — 7,8%, от 60 до 69 — 6,8%.

Отметим, что в исследовании участвовали жители Прикамья в возрасте от 15 лет и выше.

Большинство жителей края отказываются от использования интернета из-за отсутствия необходимости (74,1%), недостатка навыка пользования (25,1%), высоких затрат на подключение к сети (8,3%), отсутствия технической возможности подключения к интернету (7,1%).

Доля населения, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления через интернет, составила 55,1%.

С проблемами информационной безопасности, в частности, рассылкой спама столкнулось 23% пермяков, 12,7% — с заражением вирусами компьютерных и мобильных устройств, 1,4% — несанкционированным доступом к компьютеру. Доля посещения детьми нежелательных сайтов составила менее 2%. С проблемами утечки персональных данных столкнулось меньше 1% жителей региона.