В музее «Пермь-36» отремонтируют лагерную котельную Работы проведут для сохранения объекта культурного наследия

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Музей «Пермь-36»

Фото: Константин Долгановский

Государственное автономное учреждение культуры Пермского края «Мемориальный комплекс политических репрессий» заключил договор с пермским ООО «НАСЛЕДИЕ» на капитальный ремонт котельной, входящей в объект культурного наследия «Колония политических заключенных ВС-389/36 (Пермь-36)». Работы требуется закончить до 10 сентября 2018 года.

Цена контракта составила 694, 4 тыс. руб. В документации говорится, закупку провели в связи с поступлением в апреле 2018 года субсидии из бюджета Пермского края.

В ансамбль «Колония политических заключённых ВС-389/36» входят здания и сооружения типичной советской лагерной архитектуры постройки 1940-80-х годов. Часть построек комплекса включены в список объектов культурного наследия регионального значения: общелагерный штаб (построен в 1979 году), жилой барак (1946 год), столовая или кинозал (1970-е годы), баня-прачечная (1946 год), медсанчасть (1940-е годы), штрафной изолятор (1969 год), контрольно-пропускной пункт и производственные помещения (1940-1960-х годы), котельная (1960-е годы), пилорама (1980-е годы), кузница и склад готовой продукции (1950-е годы), система заграждений, барак на зоне особого режима (1979 год), контрольно-пропускной пункт на зоне особого режима и т.д.

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