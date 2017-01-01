Кинодолгострой с Теодором Курентзисом в главной роли представили комиссии Госкино Украины Ленту Ильи Хржановского «Дау» в закрытом режиме показали в киевском кинотеатре «Жовтень»

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Фото: Film.ru

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации кинотеатра, фильм был показан членам комиссии Госкино Украины в четверг, 26 апреля. «Показ прошёл в закрытом режиме, в нашем кинотеатре для этого был арендован кинозал. О цели показа картины и реакции членов комиссии Госкино на эту ленту нам ничего не известно», — рассказали в Киеве, добавив также, что на показе присутствовал режиссёр картины Илья Хржановский.

По информации журнала «Сеанс», хронометраж киноленты, показанной в Киеве, составляет пять с половиной часов. На экраны фильм якобы выйдет в 2019 году в трёхчасовой версии.

Напомним, фильм «Дау» по сценарию писателя Владимира Сорокина повествует о судьбе советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, роль которого исполнил действующий художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижёр Теодор Курентзис. Супругу Льва Ландау в фильме сыграла украинская актриса Рамилия Щёголева.

У фильма «Дау» сложилась непростая судьба — он стал одним из кинодолгостроев. Съемки этой картины проходили с 2008 по 2011 год в Санкт-Петербурге, Москве, Баку, Лондоне и Копенгагене. Основная часть съёмок прошла в Харькове, где в павильоне были построены декорации Института физических проблем АН СССР. Позже эти декорации были взорваны.

«Проект «Дау» намного превосходит чисто кинематографический замысел. За три года своего существования он стал одним из самых мистических явлений российского культурного пространства. В съёмках успели поучаствовать десятки непрофессиональных актеров, которых позвали в загадочный Институт за то, что их лица были вполне «советскими»: бизнесмены, журналисты, писатели», — писал в 2011 году журнал «Русский репортер».

Фильм снимался на деньги российских, украинских, немецких, французских и шведских продюсеров. В его финансировании приняли участие европейские кинофонды Arte France Cinema, WDR/Atre, Medienboard Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung, Svenska Filminstitutet и Eurimages.

В апреле 2012 года министерство культуры России отозвало господдержку у фильма «Дау», объяснив это срывом сроков сдачи картины. В 2015 году Арбитражный суд Москвы обязал продюсеров фильма вернуть в бюджет 22,5 млн руб. и 8 млн руб. пеней.