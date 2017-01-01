В больницах Чернушки неправильно утилизировали опасные медицинские отходы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Чернушинского района Пермского края по результата проверки установила, что в ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница» и ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница №7» нарушались требования федерального законодательства при обращении с медицинскими отходами.

Так, на площадке для сбора медицинских отходов не осуществляется своевременный вывоз бытовых отходов класса «А», а также класса «В», способных инфицировать человека. Кроме того, в учреждениях имеется свободный доступ к контейнерам для бытовых отходов класса «А». В больницах не выделен отдельный контейнер для хранения повреждённых ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп.

Прокурор района внёс представления об устранении нарушений главным врачам больниц. Четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.