В Прикамье летом заработают четыре межмуниципальных водных маршрута

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Как сообщает минтранс Пермского края, в регионе сформировано четыре маршрута водного транспорта, которые соединят населённые пункты, не имеющие других видов путей сообщения.

Перевозки будут осуществляться по маршрутам Старые Ляды — Куликово, Сылва — Троица, Пермь — Заречный, Березники — Быстрая. Субсидирование маршрутов из бюджета Пермского края в этом году составит 16,2 млн руб.

«Перевозка пассажиров маршрутам будет осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на условиях предоставления субсидии за счёт средств бюджета Пермского края на возмещение части затрат», — пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Министр отметил, что на сформированных маршрутах наблюдается рост пассажиропотока. По его словам, это обусловлено заключением долгосрочных договоров сроком на 3 года с добросовестными перевозчиками, поэтому ни один рейс в период навигации прошлого года не был сорван.

Напомним, что сезон навигации для маломерных судов на водных объектах Пермского края откроется уже 30 апреля. Планируется, что он закончится 20 ноября. В региональной госинспекции по маломерным судам уточняют, что срок навигации установлен, исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки и на основании многолетней практики.

Подробное расписание рейсов появится на официальном сайте министерства транспорта Пермского края после 5 мая.