«Амкар» может лишить «Спартак» шансов на чемпионство Завтрашняя игра на стадионе «Звезда» обещает быть жаркой

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Завтра, 29 апреля, в рамках 28-го тура Чемпионата РФПЛ пермский «Амкар» на своём поле примет московский «Спартак» — матч будет сверхпринципиальным для обеих команд. До конца первенства осталось три игры, москвичам, в активе которых в настоящий момент 50 очков, нужно выигрывать этот матч, чтобы сохранить шанс догнать лидирующий в таблице «Локомотив» (57 очков). В противном случае, рассчитывать на трофей в этом сезоне действующему чемпиону РФПЛ не придётся.

«Амкар» с 31 очком находится на 13 позиции, занимая верхнюю строчку зоны стыковых матчей РФПЛ и ФНЛ. Чтобы гарантированно остаться в элите российского футбола на следующий год, пермякам нужно по итогам трёх матчей обойти «Ростов», у которого столько же очков при преимуществе второстепенных показателей.

Завтрашняя игра «Амкар» — «Спартак» на пермском стадионе «Звезда» начнётся в 16.00. Пермский футбольный клуб приглашает болельщиков поддержать команду в этом принципиальном противостоянии.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться