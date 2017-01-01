Городские власти увеличат число мест для размещения киосков по продаже питьевой воды

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми готова увеличить количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня, об этом в рамках обсуждения с владельцами сетей НТО сообщил первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Он заверил, что городская администрация заинтересована в размещении достаточного количества точек по продаже воды.

На встрече присутствовали представители компаний «АМТЕК», «Серебряное озеро» и «КАСКАД +». Предприниматели выразили готовность перейти на использование вендинговых автоматов, действие правил благоустройства и содержания территории города Перми на которые не распространяется.

Виктор Агеев подчеркнул, что изменения в правила благоустройства и содержания территории не устанавливают каких-либо новых запретов. Привила фиксируют, что нецелевое использование земельных участков будет считаться нарушением правил благоустройства и содержания территории.

Сейчас проект схемы размещения НТО выставлен для публичного обсуждения, чтобы городские власти и представители бизнеса совместно проработали вопрос возможных изменений. Администрацией города в рамках взаимодействия организована работа по дополнению представленного проекта торговыми объектами по продаже воды с учетом предложений и пожеланий представителей отрасти.

Следующая встреча с представителями отрасли запланирована в мае, отмечают в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, 20 апреля, мэрия Перми разместила на своём сайте проект новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В общей сложности схема предполагает наличие 606 объектов различной специализации.

Помимо этого, на мартовском заседании гордума поддержала изменения в правила благоустройства и содержания территории. Они ограничивают возможность размещения НТО на дворовой территории. По словам депутата ПГД Олега Бурдина, действующая нормативная база и судебная практика говорят о том, что в соответствии с пожарными и санитарными нормами размещение объектов потребительского рынка не разрешено на дворовой территории.