В Пермский край придут сильный ветер и грозы

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Завтра, 29 апреля, местами по Пермскому краю ожидается усиление ветра до 20-25 м/с, очень сильный дождь и грозы, сообщает Пермский гидрометцентр.

ГУ МЧС России по Пермскому краю советует жителям региона, уходя из дома, закрывать окна и выключать электроприборы. Находясь на улице, рекомендуется избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакреплёнными конструкциями, автомобилистам — быть аккуратнее на дорогах. Кроме того, по возможности советуют отложить прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.