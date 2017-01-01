В «Премьере» ко Дню Победы представят фотовыставку портретов ветеранов ВОВ

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В киноцентре «Премьер» ко Дню Победы открылась выставка портретных фотографий ветеранов Великой Отечественной войны фотографа Лейлы Туркиной. Всего в стенах «Премьера» представлено более 40 работ фотохудожницы.

Фотограф Лейла Туркина в течение 10 лет снимает ветеранов в Перми, Севастополе, Крыму, на Соловках, в Архангельске и Фергане. Всего в её коллекции 120 портретов ветеранов в парадной форме и домашней обстановке.

«Фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны — особая страница в творчестве фотографа. Этот цикл она называет главным в своём творчестве. Сохранить их образ для современников и будущего поколения она считает своим долгом перед ними. Но всякий раз, приступая к съёмке очередного портрета, фотограф ставит перед собой задачу поймать ту самую эмоцию, которая лучше всего отражает внутренний мир человека, то, что называется его душой», — отмечают в пресс-службе киноцентра «Премьер».

Выставка проходит в «Премьере» в часы работы киноцентра по адресу: ул. Пионерская, 17. Вход бесплатный.

Справка

Лейла Туркина является членом Союза фотохудожников России. Фотограф имеет звание AFIAP — художника Международной федерации фотоискусства. Кроме того, она участник более 100 региональных, всероссийских и международных фотовыставок в 29 странах мира. Награждена Золотой медалью FIAP (2016) и Золотой медалью Федерации фотографов Андорры (2017).