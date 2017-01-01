Образовательный проект музея PERMM стал лауреатом государственной премии

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Фото: Сергей Федосеев

Музейная резиденция музея современного искусства PERMM «Подросток+музей» выиграла государственную премию «Инновация» в номинации «Образовательный проект». Церемония награждения прошла в московском Театре наций вчера, 27 апреля.

Напомним, резиденция «Подросток+музей» стартовала в марте 2017 года. Тогда по инициативе PERMM пермские эксперты, а также представители московского музея современного искусства «Гараж», Уральского филиала ГЦСИ, Политехнического музея и «Мемориала» обсуждали с подростками работу культурных институций. Летом 2017 года была создана выставка «Уязвимость». Арт-объекты выставки были размещены в Соликамске, селе Троица и селе Острожка. Кураторами выставки и резиденций выступили сотрудник PEPMM Анастасия Шипицина, художники Любовь Шмыкова и Пётр Стабровский. Осенью этого года пермский музей планирует выпустить методическое издание по итогам работы резиденции, сообщает пресс-служба PEPMM.

Справка

«Инновация» — главная российская государственная награда в области современного искусства. Она была учреждена в 2005 году. Премия проводится Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ. В 2015 году проект музея PERMM уже попадал в шорт-лист «Инновации». Тогда на премию в категории «Региональный проект» претендовала выставка «Транзитная зона», которая стала последней в стенах Речного вокзала.