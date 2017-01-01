«Новогор-Прикамье» расторг договоры с четырьмя управляющими компаниями

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

ООО «Новогор-Прикамье» уведомила четыре управляющие организации об одностороннем отказе от исполнения договора из-за задолженности по оплате коммунальных ресурсов.

Уведомления получили ООО «УК «Мастер Комфорта» с задолженностью перед ресурсосберегающей компанией более 12 млн руб., ООО «УК «ТехКомфорт» — более 8 млн руб., ООО «УК «ТехКомфорт» — около 25 млн руб., ТСЖ «Янаульская, 18» — более 767 тыс. руб. Суммы долгов организаций подтверждены решениями арбитражного суда или актами сверок.

С 1 июня 2018 года квитанции на оплату потребителям в домах, которые управляются компаниями-должниками, будут выставлять не УК и ТСЖ, а ООО «Новогор-Прикамье». При этом расчёты за холодную воду и водоотведение при содержании общего имущества в МКД поставщик ресурсов будет производить с управляющими организациями.