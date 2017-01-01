Поселения Соликамского района войдут в городской округ
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Земское собрание Соликамского района внесло 26 апреля в Заксобрание Пермского края законопроект о преобразовании поселений района путём их объединения с городским округом.
Войти в состав ГО согласились Басимское, Касибское, Тюлькинское, Краснобережное, Родниковское и Половодовское сельские поселения.
Земское собрание попросило рассмотреть законопроект на майском пленарном заседании сразу в двух чтениях.
Напомним, объединительные процессы идут сегодня также в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Краснокамске и Оханске.
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