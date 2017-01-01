В Перми по региональной программе расселят 90 ветхих домов

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Фото: Константин Долгановский

Пермь примет участие в региональной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация программы на территории города стартует уже в этом году. В программу планируется включить 90 многоквартирных домов.

В настоящее время подана заявка на участие в программе. В нее включено 36 аварийных многоквартирных домов. Заявка предварительно одобрена минстроем Прикамья. Из бюджета Пермского края городу Перми будет выделен 221 млн руб.

Прежде всего, в программу будут включены около 60 домов, находящиеся в центре города. Кроме того, реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволит расселить аварийные дома вдоль улицы Карпинского и реконструировать улично-дорожную сеть, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Планируется, что реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Перми будет не только способствовать решению задачи по ликвидации аварийного жилья, но и по преобразованию центральной части территории Перми к 300-летнему юбилею города.

Отметим, на начало 2018 года в Перми было признано аварийными 693 многоквартирных дома общей площадью 356,9 тыс. кв. м. Для их сноса требуются 17,5 млрд руб.