КРПК нашла подрядчиков для строительства пяти домов в ЖК «Любимов» Победителями торгов стали компании из Воронежа и Московской области

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Корпорация развития Пермского края подвела итоги запроса предложений на строительство домов в квартале №6 для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии.

Напомним, КРПК объявила запрос предложений на право заключения договора на строительство пяти домов в правобережной части Березников ещё в ноябре прошлого года, но сроки окончания приёма заявок и подведения итогов неоднократно переносились из-за перерасчёта сметной стоимости работ. Итоги запроса котировок подвели в феврале, но так как ни одна заявка не соответствовала требованиям документации о закупке, торги признали несостоявшимися.

КРПК вновь объявила запросы котировок 29 марта и 9 апреля. На торги выставили два лота в квартале №6 ЖК «Любимов»: позиции №1 и №2 с максимальной стоимостью контракта 408,6 млн руб., и позиции № 3,4 и 5 — за 1,014 млрд руб. Согласно графикам работ, подрядчик должен начать подготовительные работы уже в апреле этого года, а строительно-монтажные — в мае. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на август-сентябрь 2019 года.

Свои заявки прислали три компании. За оба лота решили побороться ООО «ВСК» (Москва) и ООО «ПСК «БОР» (Московская область, Красногорск). На более дешёвый лот также заявилось ООО «Алекс» из Воронежа.

Итоги новых торгов подвели 26 апреля. Контракт на строительство двух домов решили заключить с «Алекс» (406,588 млн руб.), а трёх домов — с ПСК «БОР» (1,003 млрд руб.)