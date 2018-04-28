На «Еврохиме» меняется главный исполнительный директор

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Экс-директор «Почты России» Дмитрий Страшнов с 1 июля 2018 года возглавит группу «Еврохим», сообщают «Ведомости». Он сменит акционера и члена совета директоров компании Дмитрия Стрежнева.

Основными задачами нового руководителя станет развитие группы как глобального игрока, начало производства на двух крупных месторождениях калийных солей в Волгоградской области и Пермском крае, создание производства аммиака в Ленинградской области. «Реализация этих стратегических задач позволит EuroChem Group в 2019 году выйти на третье место в мире по производству полного спектра минеральных удобрений», — добавляет представитель группы.

Страшнов вошёл в руководство «Еврохима» в ноябре 2017 года в качестве операционного директора. До этого возглавлял российские подразделения Electrolux Home Appliances, Philips, «Tele2 Россия», а в 2013-2017 годах был гендиректором ФГУП «Почта России».

«Еврохим» — один из крупнейших глобальных производителей минеральных удобрений с консолидированной выручкой $4,87 млрд и $1,13 млрд EBITDA по итогам 2017 года. Производственные площадки группы расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве. Основной бенефициар группы — Андрей Мельниченко, контролирующий 90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE. Стрежнев контролирует 10% «Еврохима».