Камское речное пароходство оштрафовали за непроведение ремонта части дома Мешкова Размер штрафа составил 100 тыс. рублей

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Как сообщает пресс-служба краевого суда, ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» является собственником объекта культурного наследия «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой» (1820-1890 гг.), входящего в состав «Дома пароходчика Н.В. Мешкова с воротами».

В октябре 2015 года министерство культуры Пермского края потребовало от судоходной компании до конца 2016 года усилить стену северо-восточного фасада, отремонтировать стены, фасады, потолки и полы, очистить металлические поверхности от коррозии и выполнить гидроизоляцию перекрытия. По ходатайству Камского речного пароходства срок исполнения предписания продлили до конца 2017 года, но работы за это время так и не выполнили.

В результате Ленинского районного суд оштрафовал владельца объекта культурного наследия на 100 тыс. руб. Судоходная компания пыталась оспорить это решение в краевом суде, но тот оставил постановление судьи Ленинского районного суда без изменения.