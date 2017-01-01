Прикамский агрохолдинг готов производить 100 тонн молока в сутки

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Сегодня, 27 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников совершил рабочую поездку в агрохолдинг «Русь, осмотрел производственные мощности агрохолдинга и пообщался с руководством и коллективом фермы.

«У нас сформировался пласт собственников и хозяйств, которые адаптировались к новым условиям и весьма успешно работают, предприятия развиваются, — отметил губернатор. — Сельское хозяйство на Урале — это очень тяжелый труд. Те хозяйства, которые достигают успехов, делают это благодаря позиции собственников, которые верят в своё дело, благодаря коллективам, которые внедряют современные технологии».

Также глава Прикамья добавил, что краевые власти должны поддерживать аграриев и помогать им в поиске новых рынков сбыта. В частности, губернатор напомнил, что в этом году краевые власти установили минимальную закупочную стоимость литра молока-сырья на переработку. В случае снижения средней закупочной цены в марте-мае ниже 22 руб, аграриям выплатят разницу из краевого бюджета.

Кроме этого, правительством Пермского края оказывает сельхозпроизводителям консультативную поддержку. Например, ООО «Русь» помогли сформировать пакет документов и оформить заявку на соискание федеральной субсидии. В итоге предприятие получило 840 млн руб. льготного инвестиционного кредита под 1,5% годовых. Средства аграрии намерены направить на погашение инвестиционных вложений в строительство молочной фермы в Кунгурском районе.

Агрохолдинг «Русь» является лидером по объёмам производства молока за 2017 год — более 19 тыс. тонн. По словам генерального директора ООО «Русь» Андрея Витюховского, инвестиционный проект позволит предприятию увеличить производство молока ещё на 12 тыс. тонн в год и приблизится к плановому показателю в 100 тонн молока в сутки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора