В Прикамье обсудили проблемы муниципалитетов

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Сегодня, 27 апреля, в Усть-Качке состоялся съезд Совета муниципальных образований Пермского края, в котором принял участие помощник Президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов.

Федеральный чиновник отметил, что сейчас президенту приходится по просьбам жителей решать вопросы местного значения.

«Это не нормально. Это значит, что где-то органы местного самоуправления не дорабатывают. Поэтому нужно посмотреть, где какая практика сложилась, по каким причинам что-то не получается».

По его словам, руководить территорией должен человек, который ездит домой по этим же дорогам, водит детей в местную школу и имеет личный интерес в развитии муниципалитета.

Также помощник президента отметил, что в Пермском крае назрел вопрос укрупнения территорий. Главное, по мнению политика, чтобы объединительные процессы шли на благо людей и повышение качества их жизни.

Председатель совета муниципальных образований, глава Пермского района Александр Кузнецов сообщил, что большинство муниципалитетов региона зависят от дотаций. Одним из основных источников доходов является НДФЛ. Чтобы увеличить доходы территорий, в прошлом году пять муниципальных образований края подписали с региональным минфином соглашение о замене дотаций отчислениями от НДФЛ. В этом году на замену дотации налоговыми отчислениями пошли уже восемь муниципалитетов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что одна из основных задач краевых властей в работе с муниципалитетами — укрепить их доходную базу. В частности, ведётся работа по вовлечению земель.

«Эта работа не даст сиюминутную прибыль, но в перспективе вовлечённые земли дадут бюджетам муниципалитетов доход от налогов. Надо сказать, что решение местных вопросов не дорогостоящее. Поэтому, если вести плановую работу, то и вопросы будут постепенно решаться», — добавил Максим Решетников.

Источник — пресс-служба администрации губернатора