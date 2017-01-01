Пермские кадеты получили медали за участие в Параде Памяти

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Фото: permkrai.er.ru

27 апреля в Пермском кадетском корпусе им. генералиссимуса А. В. Суворова состоялось вручение памятных медалей пермской делегации кадетов, принимавших участие в самарском Параде Памяти 7 ноября 2017 года.

Отметим, военно-патриотическое событие было посвящено военному Параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Пермский край участвует в самарском Параде с 2014 года. Отбором участников и организацией поездки делегации занимается пермское региональное отделение «Единой России» в рамках регионального партийного проекта «Дети Отечества».

В 2017 году Прикамье на торжественном шествии представляли воспитанники кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова». Колонна пермяков состояла из парадного расчёта и знамённой группы, всего по Куйбышевской площади промаршировали 52 кадета.

В конкурсе строя среди парадных расчётов Приволжского федерального округа пермяки заняли почётное второе место.

Сегодня кадетам вручили памятные медали и дипломы за участие в Параде Памяти. По словам ребят, для них это особенный знак отличия. Для многих школьников самарский Парад стал первым нерегиональным мероприятием, в котором они приняли участие.

Заместитель руководителя РИК партии «Единая Россия» Пермского края, полковник ВВС в запасе Николай Слащёв поздравил ребят с успешным прохождением на Параде Памяти в Самаре и пожелал дальнейших побед в учёбе, службе и личной жизни. Особые слова благодарности прозвучали в адрес заместителя директора по военной подготовке, начальника штаба Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А. В. Суворова Олега Маматова за достойную подготовку кадетов.

Воспитанники кадетского корпуса признались, что надеются поехать в Самару и в этом году. Для этого им надо вновь одержать победу в смотре-конкурсе регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс «Смотр строя — Парад Памяти» состоится 9 мая на площади перед Дворцом им. Кирова в Перми. На сегодня для участия в конкурсе заявились 10 кадетских учебных заведения со всего Пермского края.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае