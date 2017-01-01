Появился новый авиарейс из Перми в Анталию Турецкая авиакомпания AtlasGlobal начала летать из аэропорта Большое Савино

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Первый регулярный рейс по маршруту Пермь — Анталия этой авиакомпании состоялся сегодня ночью, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе пермского аэропорта. Планируется, что пока перевозчик будет работать на самом популярном у пермяков направлении трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. После 23 мая улететь в Анталию из Перми этой авиакомпанией можно будет и по понедельникам. Все рейсы из столицы Прикамья будут вылетать ровно в 4 часа ночи.

Добавим, с понедельника, 30 апреля, все международные рейсы будет обслуживать новый терминал аэропорта «Пермь».

Напомним, Atlasglobal — турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Базируется в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, имея дополнительный хаб в аэропорту Даламана.