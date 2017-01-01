Пермский край — на четвёртом месте в ПФО по росту введённого жилья

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Фото: Константин Долгановский

По данным Росстата, объём строительства жилых домов в Пермском крае за первый квартал 2018 года увеличился на 86,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый квартал этого года в эксплуатацию введено 157,2 тыс. кв. м жилья.

По сравнению с другими регионами, входящими в состав Приволжского федерального округа, Прикамье занимает четвёртое место по увеличению прироста введённого жилья за квартал.

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 15,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Ленинградской области — 7,6%, Республике Татарстан — 5,5%, Краснодарском крае — 5,3%, Санкт-Петербурге — 4,7%, Ростовской области — 2,9%, Свердловской области — 2,6%, Республике Башкортостан и Самарской области — по 2,3%, Новосибирской области — 2,1%, Челябинской области — 1,9%, Москве — 1,8%.